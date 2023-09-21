В Нерюнгринском районе Якутии ищут мужчину, избившего продавца и испортившего товар

Мужчина заранее подготовился к нападению. Фото: скриншот видео

В Нерюнгри полиция расследует уголовное дело по повреждению имущества, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Недавно в соцсетях появилось видео, где неизвестный мужчина напал на продавца и обрызгал краской товар. Видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале.

Оказалось, что инцидент произошел еще 12 августа в торговом центре, расположенном по улице Карла Маркса в городе Нерюнгри. В тот день там проходила выставка-ярмарка. Около 11 часов утра в один павильонов вошел неизвестный мужчина, напал на продавца и, обрызгав краской товар, скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили возле одного из домов по проспекту Ленина выброшенный пакет. Там были куртка, солнцезащитные очки, перчатки, кепка и баллон с краской. В тот же день было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Следствие пока не раскрывает все подробности расследования уголовного дела. Между тем, стало известно, что некий предприниматель из Санкт-Петербурга решил насолить своему конкуренту из Новосибирска и сорвать ему продажи. Для этих целей он нанял двух молодых людей 26 и 28 лет, которые должны были снимать и распространять дискредитирующие товар конкурента видео. Именно этот товар и был испорчен во время нападения.

Однако ни один из этих нанятых парней не подходил под описание напавшего и избившего продавца молодчика. Поэтому его поиск все еще идет.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда здоровью 20-летнему работнику торгового павильона. Оперативно-розыскные мероприятия и расследование уголовного дела продолжаются.

Между тем в соцсетях распространяются призывы предоставить подтвержденную информацию о личности нападавшего за 500 тысяч рублей. Скорее всего, это сам пострадавший предприниматель хочет найти своего обидчика.

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