Теракт: как спастись, если вы оказались в толпе?

Фото: КримЯкутия

Атаки террористов часто происходят в местах, где собирается много людей. Расчет коварен: во время давки и хаоса люди рискуют получить травмы, а то и погибнуть.

Запомните 15 правил:

1. Постарайтесь пореже оказываться там, где образуется плотное скопление людей.

2. Если толпа собралась вокруг чего-то интересного, умерьте любопытство и проходите мимо.

3. Не присоединяйтесь к митингам, если не планировали в них участвовать. Особенно к несанкционированным.

4. Если оказались в зоне массовых беспорядков, не присоединяйтесь ни к участникам, ни зрителям. Существует дополнительный риск — действия спецподразделений.

5. В переполненном помещении сразу выясните,где выходы (запасные,аварийные) и продумайте путь до них.

6. Определите потенциально опасные места – стеклянные перегородки,проходы между секторами. Учтите, что около стен и в углах проще укрыться, но труднее выбраться.

7. Если оказались внутри людского потока, позвольте толпе нести вас за собой, но постарайтесь побыстрее из него выбраться.

8. Сделайте глубокий вдох и разведите в стороны руки,слегка согнутые в локтях. Так ваша грудная клетка не будет сдавлена.

9. Держитесь подальше от больших и высоких людей, а также от тех, у кого в руках объемные предметы.

10. Делайте все возможное, чтобы не упасть. Выньте из карманов руки. Шагая, поднимайте высоко ноги. Нельзя семенить и вставать на цыпочки, ступать надо на всю стопу, чтобы удержать равновесие.

11. Если возникла давка, без раздумий бросайте сумку и другие предметы. Сдерните с шеи шарф. То же самое касается сумок на ремне.

12. Что-то выпало из рук? Не поднимайте. Если вы наклонитесь,рискуете упасть под ноги множеству людей.

13. Если все-таки упали, сделайте все возможное, чтобы немедленно подняться. Для опоры используйте не руки, а подошвы или носки. Резко оттолкнитесь ступнями и сделайте рывок, словно выныриваете из воды.

14. Не получается встать? Свернитесь в клубок. Ладонями прикройте затылок, а предплечьями — голову.

15. Всегда сохраняйте трезвый рассудок и не поддавайтесь панике.