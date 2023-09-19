Согласно проекту, рядом со зданием Академии наук Якутии будет расположена уходящая вглубь площадка с памятником в центре. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутске установят памятник президенту якутской Академии наук Василию Филиппову, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Среди трех поступивших проектов члены жюри выбрали работу известного якутского скульптора Николая Чоччасова. Комиссия оценивала работы по нескольким критериям, среди которых оригинальность идеи и исполнения проекта, выразительность и целостность композиционного решения, техническое качество исполнения проекта, и другие.

Комиссия оценивала работы по нескольким критериям. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Согласно проекту, рядом со зданием Академии наук Якутии будет расположена уходящая вглубь площадка с памятником в центре. Памятник представляет собой фигуру с книгой в раскрытой мантии, академической шапке и деловом костюме. По задумке автора, это подчеркивает многогранность личности Василия Филиппова — человека, жизнь которого была связана и с наукой, и с государственной деятельностью.

Памятник представляет собой фигуру с книгой в раскрытой мантии, академической шапке и деловом костюме. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

«Все поступившие работы, безусловно, заслуживают высокой оценки, но по многим критериям преимущество было у работы известного скульптора Николая Чоччасова. Она наиболее полно отражает личность Василия Васильевича — выдающегося сына народа саха, который внес неоценимый вклад в развитие родной республики», — отметил первый вице-премьер республики, председатель конкурсной комиссии Дмитрий Садовников.

Напомним, президент якутской Академии наук Василий Филиппов скончался 31 мая 2022 года в возрасте 71 года. Ученый страдал от проблем с сердцем, незадолго до смерти перенес инфаркт.

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