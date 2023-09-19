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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:55

В Якутске установят памятник президенту якутской Академии наук Василию Филиппову

Скульптура работы мастера Николая Чоччасова украсит проспект Ленина
Евгений Бадиков
Согласно проекту, рядом со зданием Академии наук Якутии будет расположена уходящая вглубь площадка с памятником в центре. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Согласно проекту, рядом со зданием Академии наук Якутии будет расположена уходящая вглубь площадка с памятником в центре. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутске установят памятник президенту якутской Академии наук Василию Филиппову, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Среди трех поступивших проектов члены жюри выбрали работу известного якутского скульптора Николая Чоччасова. Комиссия оценивала работы по нескольким критериям, среди которых оригинальность идеи и исполнения проекта, выразительность и целостность композиционного решения, техническое качество исполнения проекта, и другие.

Комиссия оценивала работы по нескольким критериям. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Комиссия оценивала работы по нескольким критериям. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Согласно проекту, рядом со зданием Академии наук Якутии будет расположена уходящая вглубь площадка с памятником в центре. Памятник представляет собой фигуру с книгой в раскрытой мантии, академической шапке и деловом костюме. По задумке автора, это подчеркивает многогранность личности Василия Филиппова — человека, жизнь которого была связана и с наукой, и с государственной деятельностью.

Памятник представляет собой фигуру с книгой в раскрытой мантии, академической шапке и деловом костюме. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Памятник представляет собой фигуру с книгой в раскрытой мантии, академической шапке и деловом костюме. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

«Все поступившие работы, безусловно, заслуживают высокой оценки, но по многим критериям преимущество было у работы известного скульптора Николая Чоччасова. Она наиболее полно отражает личность Василия Васильевича — выдающегося сына народа саха, который внес неоценимый вклад в развитие родной республики», — отметил первый вице-премьер республики, председатель конкурсной комиссии Дмитрий Садовников.

Напомним, президент якутской Академии наук Василий Филиппов скончался 31 мая 2022 года в возрасте 71 года. Ученый страдал от проблем с сердцем, незадолго до смерти перенес инфаркт.

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