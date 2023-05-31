В Якутске открыли мемориальную доску ученому и госдеятелю Василию Филиппову

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

31 мая, в годовщину смерти ученого, выдающегося организатора науки и образования, государственного деятеля Василия Филиппова установили мемориальную доску, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Доска установлена на фасаде дома «Дома академиков» на проспекте Ленина, где он прожил свыше 20 лет.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В торжественном открытии мемориала приняли власти Якутии, президент Академии наук Якутии, ректор СВФУ, родные, друзья и близкие Василия Филиппова.

Его супруга Марфа Семеновна поблагодарила правительственную комиссию по увековечению памяти Василия Филиппова, его друзей и воспитанников за достойную дань уважения и поделилась историей дома, в котором он прожил 22 года.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

«Место установки мемориальной доски выбрано не случайно. 1996 года указом первого Президента республики Михаила Ефимовича Николаева начато строительство жилого дома для семей академиков национальной академии. Василий Васильевич очень много сил и времени потратил, чтобы построить этот дом. И он был введен в эксплуатацию в 2000-м году. Здесь он прожил 22 года с удовольствием. С удовольствием, потому что он любил ходить пешком. Не позже 7.30, и зимой, и летом, он выходил из дома и шел пешком на работу», — рассказала Марфа Семеновна.

Барельеф изготовлен художником-скульптором с 40-летним стажем, заслуженным деятелем искусств Якутии Прокопием Слепцовым.

В дальнейших планах — присвоение имени Василия Филиппова школе в городе Якутске.

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