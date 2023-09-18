В Якутске жители микрорайона Борисовка-1 более суток сидели без электричества из-за шквального ветра

Жители считают, что микрорайон совершенно не готов к зиме. Фото: Google Maps

В редакцию «КП-Якутия» обратились жители микрорайона Борисовка-1 города Якутска, которые пострадали из-за последствий шквального ветра.

«Мы более суток сидели без света, отопления, и воды. Без возможности элементарно приготовить пищу, так как электроплиты у всех», — говорят люди.

Электричество отключилось в субботу, 16 сентября, и вернули его только под утро 18 сентября. А сейчас вновь объявили, что до 16:40 будет отключен свет.

Жители считают, что микрорайон совершенно не готов к зиме и боятся, что такая ситуация может повториться в морозы. По их словам, управляющая компания и ее председатель никаких действий не предпринимают.

«Система отопления, все ее коммуникации совершенно не готовы к отопительному сезону, вся трасса открыта и не утеплена. Электричество пропадает с малейшим дуновением ветра. И вот сегодня вновь, старики и мамочки с младенцами, а также все остальные жители будут сидеть в холоде без возможности приготовить пищу», — сокрушаются жители Борисовки-1.

Между тем в «Якутскэнерго» сообщают, что энергетики Центрального РЭС в круглосуточном режиме вели восстановительные работы. Всего за минувшие выходные энергетики отработали 201 заявку. Осталось устранить технологические нарушения на линиях в районе Сайсары, Мерзлотки, Гимеина, поселка Геологов, Газовиков, 17 квартала, Сергеляхского шоссе 4-9 км, Хатын-Юряхского шоссе 6-8 км, Покровский тракт 9 км.

Основными причинами технологических нарушений стали схлест, обрыв проводов и короткие замыкания.

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