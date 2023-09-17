В Якутске продолжают ликвидировать последствия штормового ветра

За сутки об отсутствии электроэнергии поступило 166 заявок. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске из-за сильного ветра 16 сентября произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба мэрии города.

17 сентября заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский провел очередное оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий штормового ветра.

По информации ЕДДС Якутска, на 14.00 работы ведутся на 17 подстанциях. Представитель ЦРЭС сообщил, что за сутки об отсутствии электроэнергии поступило 166 заявок, отработано 130 заявок. В аварийно-восстановительных работах задействовано 8 бригад из 30 человек.

Директор МУП «Горсвет» Максим Машков доложил, что сейчас ведутся работы по Сергеляхскому шоссе. Уличные светильники будет включены сегодня.

Со вчерашнего дня службы жизнеобеспечения, коммунальные службы, территориальные органы управления совместно с мэрией города Якутска работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного ветра.

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