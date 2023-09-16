«Убила за то, что денег не дал». Сестра погибшего от рук 15-летней падчерицы мужчины в Якутске рассказала подробности трагедии

Суд счел, что девочка действовала не в целях самозащиты. Фото: dela.ru

Сестра мужчины, погибшего от рук 15-летней девочки в Якутске, заявила, что ее брат никогда не обижал падчерицу, пишет издание SakhaDay.

По ее словам, брату на момент смерти было 59 лет, и он жил с матерью своей убийцы отдельно. Девочка же воспитывалась бабушкой.

«Мой брат давно овдовел, один вырастил пятерых детей. И когда у всех детей уже были свои семьи, решил устроить свою личную жизнь. Сказал мне, что нашел новую любовь. На падчерицу никогда не жаловался», — рассказывает женщина.

Мать Светы А. (имя изменено) рассказала ей, что в ночь трагедии девушка пришла к ним домой пьяная с друзьями-подростками.

«Разбудила, попросила денег, мол, сломала чей-то телефон… Денег ей не дали, и она вонзила нож моему брату прямо в сердце…», — говорит сестра.

Женщина отмечает, что ее брат всегда относился к ней, дочерям и внучкам как к принцессам. Также учил своих сыновей уважать всех представительниц прекрасного пола.

«Он был спокойным и добрым человеком, который предпочитал решать все мирным способом. На следующее утро мой брат должен был лечь на операцию, у него была нефростома. Поймите, пожалуйста, у больного человека не было бы сил бить кого-либо. Тем более он был невысокого роста, а девочка крупная».

На следующее утро после трагедии родственница встретилась со Светой и ее мамой в Следкоме. И по ее словам, случился следующий диалог.

Сестра погибшего: — Что случилось?

Света: — Убила.

Сестра: — За что??

Света: — Он мне денег не дал.

Сестра погибшего рассказала, что не держит зла на девочку, но думает, что во всем виновато плохое воспитание. Также есть информация, что Света стояла в учете ПДН. Женщина считает, что суд небезосновательно вынес ей приговор 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

«Нам, родственникам, очень больно слышать слухи, которые распускает сторона Светы. И очень жаль, что люди верят им и обзывают мертвого человека. Мой брат не обижал девочку. Я хочу восстановить доброе имя своего брата ради его внуков», —заключила сестра погибшего.

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