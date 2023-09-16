В Якутске 15-летнюю девочку, убившую отчима, приговорили к 9 годам колонии

В августе прошлого года Светлана рассказала друзьям в мессенджере, что зарезала отчима. Фото: SakhaDay

14 сентября в Якутском горсуде вынесли приговор 15-летней Светлане А. (имя изменено) к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство отчима, сообщает SakhaDay.

В августе прошлого года Светлана рассказала друзьям в мессенджере, что зарезала отчима: «ребята, я пырнула ножом…». По одной из версий, отчим избивал девочку, и она превысила самооборону. Но в суде это доказать не удалось.

– Дело об убийстве шло больше года и вчера Светлану осудили и дали срок 9 лет! 15-летней девочке, которая защитилась. Горе в семье, мама очень переживает и не знает что делать... Обращается в разные компании, наняла нового адвоката и т.д., – рассказывает источник, близко знакомый с трагедией.

Последние три месяца девочка находилась в реабилитационном центре, так как мама была ограничена в правах. Сейчас мама восстановилась в родительских правах и хочет помочь смягчить приговор дочери. На данный момент осужденная находится в СИЗО.

До трагедии Светлана была активным и жизнерадостным ребенком, занимала призовые места в городских конкурсах, ходила в танцевальную студию, но с 13-14 лет перестала ходить на занятия. До этого ее на занятия привозила бабушка.

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