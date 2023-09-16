На площади Ленина в Якутске не будет скейт-парка

Их нужно делать, но не на главной площади республики, заявил глава Якутии. Фото: Управление архитектуры и градостроительства

Об этом глава Якутии Айсен Николаев рассказал в ходе «Прямого разговора». Он уточнил, что памятник Ленину вернется в этом году. Но проект реконструкции площади Ленина был доработан.

– Излишества в виде скейт-площадки на главной площади республики я все-таки попросил убрать. Их нужно делать, но не на главной площади республики. В целом та конструкция, которая задумана архитекторами, остается. Со следующей недели строители уже приступят к работе. Сроки очень сжатые. Нам бы хотелось, чтобы к следующему лету площадь уже была завершена.

Напомним, что с 18 сентября начнутся строительно-монтажные работы на площади Ленина. Как она будет выглядеть после реконструкции, читайте по ссылке.

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