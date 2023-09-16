За два дня в Якутске сбили трех пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет

Фото: Столичная Госавтоинспекция

С 14 по 15 сентября в Якутске на «зебре» сбили трех человек, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает Столичная Госавтоинспекция.

Первое ДТП произошло 14 сентября в 18:30 на улице Суоруна Омоллона. Там женщина за рулем автомобиля «Мазда Демио» совершила наезд на 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Школьник пояснил, что переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. По факту ДТП возбуждено проведение административного расследования.

15 сентября в 14:47 на регулируемом перекрестке улиц Красильникова – Сергеляхское шоссе произошел наезд на пешехода. Предварительно установлено, что водитель 1981 г.р. на Toyota Ist, совершил наезд на женщину 1957 г.р. которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи также увезла пострадавшую в медучреждение с травмами.

Позже, около 15 часов дня, на перекрестке улиц Кулаковского – Белинского совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, водитель 1988 г.р. на «Toyota Probox» при повороте направо на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку 2004 г.р. которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Её также увезли в медучреждение с травмами.

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