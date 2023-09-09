В Якутии 10 сентября усилят рейды Госавтоинспекции для выявления нарушений ПДД

Особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

10 сентября в Якутии будут усилены рейды Госавтоинспекции для выявления нетрезвых водителей и нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии со ссылкой на ГИБДД региона.

Это связано с тем, что в республике участились случаи дорожно-транспортных происшествий. На дорогах республики увеличат плотность нарядов ДПС, сотрудники ГИБДД будут стоять на выездах и въездах в населенные пункты и проводить массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактике нарушений ПДД пешеходами.

Кроме того, будут проводиться досмотровые мероприятия, направленные на выявление незаконной перевозки огнестрельного оружия, а также предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, в г. Якутске по номерам телефонов: 35-22-22, 47-35-69, 02; в районах – по номерам телефонов дежурных частей отделов полиции.

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