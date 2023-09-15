В субботу в ряде районов Якутии ожидается снегопад и усиление ветра

Снегопад, местами сильный, ожидается в некоторых районах Якутии
Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 16 сентября, в нескольких районах ожидается усиление ветра в порывах до 15-20 м/с, сообщает Якутское УГМС.
Это центральные районы, вилюйская группа улусов, а также Алданский, Мирнинский, Ленский, Оленекский, Жиганский, Кобяйский.
Также кое-где пройдет дождь, снег, местами сильный — количеством более 11 мм. Это Кобяйский, Жиганский, Томпонский, Мегино-Кангаласский, Таттинский и Усть-Алданский районы.
О погоде в Якутске читайте по ссылке.
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