Днем 16 сентября в Якутске ожидаются слабые осадки

Днем порывы ветра могут достигать до 15-17 м/с. Фото: KP.RU

Днем 16 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 6-8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью дождь, днем временами слабые осадки, ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +6+8°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 9 градусов, ветер 3 м/с.

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