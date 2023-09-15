Глава Оймяконского района фиктивно продал Лексус, чтобы автомобиль не арестовали

Иннокентий Сивцев находится под следствием за присвоение средств. Фото: ЯСИА

Прокуратура провела проверку законности купли-продажи автомобиля «Lexus NX 200» принадлежащего главе Оймяконского района, находящегося под следствием.

Напомним, что Сивцев был задержан 8 апреля этого года и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в махинациях с премией. Он подписал указ о выделении премии сотруднику в три миллиона рублей, а потом, как считает следствие, забрал все деньги себе. Сам глава свою вину не признает. Позже его отправили под домашний арест. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

В апреле 2023 года в рамках расследования уголовного дела следственным органом в суд внесено ходатайство о наложении ареста на автомобиль «Lexus NX 200», 2018 г.в. Чтобы дорогостоящий автомобиль не арестовали, Сивцев быстро его продал за 100 тысяч рублей.

При этом, как показала проверка, внедорожник после продажи фактически продолжал находиться во владении и пользовании прежнего владельца. Да и цена явно не соответствовала реальной стоимости автомобиля.

– Таким образом, сделка является недействительной, носит мнимый характер, оформлена с целью укрытия имущества от обращения на него взыскания в рамках уголовного дела, – говорится в сообщении.

Прокурор республики обратился в связи с этим в суд о признании договора купли-продажи автомобиля ничтожным, применении последствий недействительности сделки, аннулировании записи о регистрации транспортного средства за покупателем. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

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