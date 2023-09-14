В Якутске пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Продовольствие»

В этом году мероприятие перестраивается в новый формат. Фото: Минсельхоз Якутии

В Якутске на Комсомольской площади 15 сентября в 10:00 откроется традиционная выставка-ярмарка, на которой свою продукцию представят местные предприниматели, сообщает Минсельхоз Якутии.

На выставке-ярмарке представят свою продукцию сельхозпроизводители, фермеры и поставщики со всех улусов, а также республиканские агрошколы.

По словам замминистра сельского хозяйства республики Артема Александрова, в этом году мероприятие перестраивается в новый формат, чтобы создать максимальные условия для привлечения участников и посетителей.

– На сегодня организаторы выставки – СХПК «Якутские продукты» активно работают над обновленной концепцией и программой мероприятия, чтобы сделать его еще более интересным.

В частности, состоятся презентации продукции Якутского хлебокомбината, Якутского Гормолзавода, Производственного комбината «Туймаада», выставка-презентация местных ягодных культур, дегустация-голосование «Народный выбор», выставка «Агрошколы», фотовыставка, посвященная Году труда в Якутии «ЛИЦА ТРУДА», награждение победителей отраслевого конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции».

Ярмарка будет работать в течение десяти дней с 10 ч до 19 часов ежедневно на Комсомольской площади. Там будет не только продажа, но и мастер-классы, дегустации, демонстрации новых продуктов, выставочные стенды, концертные программы. Лучшие продукты примут участие в конкурсе качества. Завершится ярмарка традиционными конными скачками на ипподроме АГАТУ.

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