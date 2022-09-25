Ярмарка «Продовольствие-2022». Фото: Минсельхоз Якутии

В эти выходные, 24-25 сентября, в Якутске на Комсомольской площади традиционно проходит республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие-2022». Предлагаем посмотреть фото с ярмарки и цены на продукты.

Мясо, молочная продукция, овощи — производители из разных районов республики привезли на ярмарку свои лучшие товары.

Говядину можно найти от 600 рублей за килограмм, фарш — за 550 рублей, мясо коровы якутской породы — 1000 рублей.

Фото: Минсельхоз Якутии

Фото: «Эхо столицы»

Жеребятина стоит дороже — 700-1200 рублей, самую вкусную часть — ребрышки продают за 1300 рублей.

Фото: Минсельхоз Якутии

Посмотрите также цены на субпродукты: язык — 1200 рублей, потроха — от 300 рублей, харта (жеребятина) — 800 рублей, кровяная колбаса — 1200 рублей (жеребятина) и 600 рублей (говядина).

Фото: Минсельхоз Якутии

Фото: Минсельхоз Якутии

Рыба: теша омуля из Булункого района — 750 рублей, филе нельмы из Усть-Янского — 1900 рублей, кета малосоленая из Магадана — 950 рублей.

Фото: Минсельхоз Якутии

Масло сливочное — 800 рублей. Сливки, кефир, сметана, пельмени, голубцы и др. — на фото.

Фото: SakhaDay

Фото: Минсельхоз Якутии

Фото: Минсельхоз Якутии

Фото: Минсельхоз Якутии

Местные овощи из Тулагино-Кильдямского наслега: картошка — 60 рублей, свекла — 55 рублей, морковь — 50 рублей, капуста — 33 рубля. Лук из Казахстана — 50 рублей.

У вас осталось еще полдня, чтобы успеть закупиться на зиму.

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