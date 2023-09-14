В Нюрбинском районе Якутии мужчина тушил сигареты об детей и избивал их. Ему дали три года условно

Мужчина истязал пасынка и своих двоих родных детей. Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

33-летний житель Нюрбинского района осужден за истязание детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина из личной неприязни систематически истязал пасынка и своих родных детей. Он избивал их и совершал другие насильственные действия, а мать детей ему в этом не препятствовала.

Следком Якутии делится более жуткими подробностями преступлений. Оказалось, что так называемый отец издевался над пятью детьми — 2008, 2012, 2014, 2016 и 2017 годов рождения, трое из которых ему родные. Дети не только подвергались избиениям — мужчина тушил об них сигареты.

34-летняя мать же просто наблюдала за извергом и продолжала пить с ним алкоголь, никак не заботясь о детях. Также ранее сообщалось, что у них есть и шестой ребенок — годовалый малыш.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Детей из семьи изъяли, родителей ограничили в правах, в отношении матери на рассмотрении суда находится уголовное дело по ст.156 УК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу. Прокуратура района внесла представления в органы системы профилактики.

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