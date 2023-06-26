Тушил сигареты о тела детей: в Якутии выявили жестокое обращение в многодетной семье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Нюрбинского района некто сообщил об одной многодетной семье, в которой наблюдается нездоровая обстановка и где жестоко обращаются с несовершеннолетними, передает пресс-служба МВД Якутии.

В семью наведался участковый. Войдя в дом, полицейский увидел пьяных родителей, антисанитарию, пустой холодильник и шестерых детей возрастом от одного года до 14 лет. Взрослые вели себя неподобающе. На телах детей были следы насилия.

Участковый сообщил в ПДН. К приезду комиссии по делам несовершеннолетних картина не изменилась. Детей госпитализировали.

Медики нашли следы от ожогов на телах у семилетней девочки с инвалидностью и десятилетнего мальчика. Позже на беседе с психологом они признались, что глава семьи тушил таким образом о них сигареты. Мужчине 33 года. Мать просто наблюдала за ним, не вступалась и продолжала пить алкоголь с мужем. Никак не заботилась о питании и гигиене своих детей. Женщине 34 года.

Также у старшего 14-летнего сына оказался подбит глаз.

На мать завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». На отчима и отца — по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Но у полиции достаточно оснований полагать, что жестокое отношение со стороны мужчины носило системный характер и ему могли подвергаться и другие дети.

Детей изъяли из семьи и устроили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Мужчину и женщину лишили родительских прав по отношении ко всем шестерым.

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