Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова примет участие в Азиатских играх в Китае

Марафон среди мужчин и женщин планируется 5 октября. Фото: marathonec.ru

Легкоатлетка Сардана Трофимова планирует принять участие в Азиатских играх, сообщает ЯСИА.

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, пятикратная чемпионка России по марафону пробежит марафонскую дистанцию. Игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.

Отмечается, что этот старт станет первым крупным забегом для спортсменки после перехода в сборную Кыргызстана. В прошлом году она была допущена для забегов Международной ассоциации легкоатлетических федерацией.

В Азиатских играх ожидается участие 45 стран. Легкая атлетика в рамках соревнований пройдет с 29 сентября по 5 октября. Марафон среди мужчин и женщин планируется 5 октября.

Ранее Сардана Трофимова в апреле этого года пробежала на марафоне в Белграде, где показала результат 2 часа 32 минуты, в октябре прошлого года участвовала во Франкфуртском марафоне со временем 2 часа 28 минут.

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