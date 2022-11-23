Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова допущена до международных стартов

Фото: sportyakutia.ru

Якутянка Сардана Трофимова решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций допущена до международных стартов, был издан соответствующий документ.

Но окончательное решение по участию на официальных соревнованиях примет Международный олимпийский комитет. Об этом ЯСИА сообщила личный тренер спортсменки Татьяна Жиркова.

«Сардана официально допущена до международных соревнований, а теперь IAAF должна направить соответствующее письмо Международному олимпийскому комитету. Там должны разрешить ей выступать на официальных соревнованиях — чемпионат мира, Олимпийские игры. Думаю, это займет некоторое время, надеемся, что примут положительное решение. Теперь будем выстраивать нашу подготовку, сборы, соревнования. Наша главная цель — Олимпийские игры», — отметила Татьяна Жиркова.

34-летняя Сардана Трофимова с этого года выступает за Кыргызстан. В конце октября она приняла участие на Франкфуртском марафоне, где вошла в топ-6 лучших бегуний.

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