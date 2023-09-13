50 новых автобусов поступят в 2023 году в Якутск

15 новых автобусов поставят уже в сентябре. Фото: мэрия Якутска

В Якутске к 2025 году планируется полностью обновить парк общественного транспорта, об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке.

Договоренность со «Сбербанк Лизинг» была достигнута еще в начале 2023 года, разработана дорожная карта по закупу. В этом году планируется поставка 50 новых современных комфортабельных автобусов.

15 автобусов большого класса поступят уже в сентябре. Еще 25 среднего класса приобретут частные перевозчики для городских маршрутов. 10 автобусов выйдут на межмуниципальные маршруты.

«В последующие годы прогнозное количество приобретаемой техники составляет 239 единиц большого класса и среднего класса для внутригородских и пригородных маршрутов. Итого к 2025 году весь подвижной состав полностью должен быть обновлен», — сказал Евгений Григорьев.

Напомним, в следующем году в Якутске должна заработать новая сеть автобусных маршрутов. Горожанам обещали удобную транспортную схему и даже возможность бесплатного проезда. Подробнее об этом по ссылке.

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