В Якутии энергетика признали виновным в гибели рабочих

Суд взыскал с АО «Золото Селигдара» в пользу потерпевшей один миллион рублей. Фото: KP.RU

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменения приговор Алданского районного суда, по которому энергетик участка АО «Золото Селигдара» признан виновным в гибели своих двух коллег.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, его осудили по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Трагедия произошла 4 июля 2022 года. Энергетик дал поручение двум электромонтерам, связанное с работой возле неисправного трансформатора. При этом он достоверно знал, что трансформаторная подстанция, предназначенная для стабилизации напряжения в линии, эксплуатируется с нарушением соответствующих требований.

Прибыв на место для выполнения работ, электромонтеры приблизились к находящейся под напряжением трансформаторной подстанции и были поражены электрическим током. В результате оба работника погибли на месте происшествия.

Алданский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением контроля за требованиями промышленной безопасности и охраны труда, сроком на 1 год.

Апелляционная инстанция Верховного Суда Якутии оставила приговор в силе. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с АО «Золото Селигдара» в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда один миллион рублей.

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