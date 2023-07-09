В Таттинском районе 21-летний монтер погиб от удара током

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Вечером 8 июля 2023 года работник РЭС проводил работы на линии электропередачи в селе Ытык-Кюёль Таттинского района.

По данным СУ СК РФ по Якутии, он получил удар электрическим током и скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственным отделом устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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