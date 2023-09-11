Следком Якутии начал проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в поселке Батагай

Следователи провели осмотр места происшествия. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на полигоне для бытовых отходов в поселке Батагай проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.

Тело обнаружил водитель спецмашины для отходов. О своей находе шокированный мужчина сообщил полиции. Следователи провели осмотр места происшествия и иные первоначальные проверочные мероприятия.

Чтобы определить причины смерти, а также узнать, живым или мертвым родился мальчик, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Напомним, тело новорожденного ребенка было обнаружено 9 сентября на мусорной свалке в 3 км от поселка Батагай. Рядом с телом находились медицинские принадлежности. Неподалеку также нашли две детские куртки.

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