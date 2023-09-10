В якутском поселке Батагай найден труп новорожденного ребенка

Поселок Батагай. Фото: zoxexivo.com

Тело новорожденного ребенка нашли в Якутии на мусорной свалке в 3 км от поселка Батагай. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Рядом с телом находились медицинские принадлежности. Неподалеку от трупа также нашли две детские куртки.

Обнаружил труп местный водитель, он вызвал полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

В районной ЕДДС редакции «КП —Якутия» сообщили, что им поступила такая информация, они передали ее в правоохранительные органы.

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