В Якутии продолжается акция «Добрый вечер, доктор!»

Акцией успели воспользоваться более 10 тысяч якутян. Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

До 15 сентября в Якутии продлится акция «Добрый вечер, доктор!», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Якутяне могут пройти первый этап диспансеризации, проконсультироваться у врачей и сдать необходимые анализы вне рабочего времени. Также стартовала масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. В пунктах «Добрый вечер, доктор!» можно бесплатно сделать прививку против гриппа современной вакциной.

Мобильные пункты работают с понедельника по субботу с 17 до 21 часов. До 15 сентября они будут расположены по следующим адресам:

Поликлиника №1 — Площадь Дружбы;

Якутская городская больница №2 — ТЦ «Соседи», Курнатовского 1/2А;

Якутская городская больница №3 — Школа № 19, мкр. Птицефабрика 14;

Медицинский центр Якутска — Площадь Орджоникидзе;

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики — ТЦ «Прометей», Лермонтова 98.

Специалисты онкологического диспансера проводят онкоскрининг на Площади Дружбы и Площади Орджоникидзе. Врачи-дерматологи проводят бесплатные консультации и дерматоскопию в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере по ул. Богдана Чижика 3 с 17 до 20 часов.

Также акция проводится в городе Вилюйске по адресу ул. Мира, 42 (поликлиника) с 16 до 20 часов.

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