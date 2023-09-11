В Якутии продолжается акция «Добрый вечер, доктор!»

Акцией успели воспользоваться более 10 тысяч якутян. Фото: пресс-служба Минздрава Якутии
До 15 сентября в Якутии продлится акция «Добрый вечер, доктор!», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Якутяне могут пройти первый этап диспансеризации, проконсультироваться у врачей и сдать необходимые анализы вне рабочего времени. Также стартовала масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. В пунктах «Добрый вечер, доктор!» можно бесплатно сделать прививку против гриппа современной вакциной.
Мобильные пункты работают с понедельника по субботу с 17 до 21 часов. До 15 сентября они будут расположены по следующим адресам:
Поликлиника №1 — Площадь Дружбы;
Якутская городская больница №2 — ТЦ «Соседи», Курнатовского 1/2А;
Якутская городская больница №3 — Школа № 19, мкр. Птицефабрика 14;
Медицинский центр Якутска — Площадь Орджоникидзе;
Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики — ТЦ «Прометей», Лермонтова 98.
Специалисты онкологического диспансера проводят онкоскрининг на Площади Дружбы и Площади Орджоникидзе. Врачи-дерматологи проводят бесплатные консультации и дерматоскопию в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере по ул. Богдана Чижика 3 с 17 до 20 часов.
Также акция проводится в городе Вилюйске по адресу ул. Мира, 42 (поликлиника) с 16 до 20 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Добрый вечер, доктор!» Жителей Якутска приглашают на бесплатные медосмотры (подробнее)
В Якутии проводится акция «Добрый вечер, доктор!»
Читайте на WWW.YAKUTIA.KP.RU: https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5434782/