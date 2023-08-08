«Добрый вечер, доктор!» Жителей Якутска приглашают на бесплатные медосмотры

Фото: Минздрав Якутии

В Якутске с 9 августа по 15 сентября пройдет бесплатная акция «Добрый вечер, доктор!» С участием узких медицинских специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Онкодиспансер проведет онкоскрининг, кожвендиспансер - консультации дерматолога с использованием дерматоскопа, а СПИД-центр - иммуноферментный анализ на ВИЧ и гепатиты.

Задать волнующие вопросы о здоровье и сдать анализы можно будет - с 18.00 до 22.00 часов, с понедельника по субботу.

Будут передвижные мобильные комплексы на базе КАМАЗ, укомплектованные ФЛГ и маммографом.

Места размещения пунктов больниц:

- Поликлиника №1 – Площадь Дружбы

- Якутская городская больница №2 – ТЦ «Оригинал», Можайского 27

- Якутская городская больница №3 - Детский сад № 45 "Земляничка", Автодорожная 40/4

- Медицинский центр г. Якутска – ТК «Хоттей», Федора Попова 8/1

- Республиканский центр организации здравоохранения и медицинской профилактики - ТЦ «Елочка», Кеши Алексеева 7

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