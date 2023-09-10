Один из кандидатов в главы Якутии попал в больницу

Гаврил Парахин. Фото: ЯСИА

Кандидат в главы Якутии от ЛДПР Гаврил Парахин попал в больницу с аппендицитом. Информацию «КП — Якутия» подтвердил сам политик.

Операция прошла благополучно, его уже выписывают. Состояние удовлетворительное.

Гаврил Парахин — предприниматель, координатор Якутского регионального отделения Либерально-демократической партии России, народный депутат Якутии V, VI созывов, депутат Госдумы VII созыва.

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