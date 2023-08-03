«Основная борьба будет между действующим главой и, надеюсь, мной»: в Якутске прошла встреча с кандидатом в Ил Дарханы Гаврилом Парахиным

Гаврил Парахин. Фото: Вера МАКАРОВА

В среду, 2 августа, в Якутске состоялась встреча представителей СМИ с кандидатом в главы Якутии - лидером регионального отделения Либерально-демократической партии Гаврилом Парахиным.

Редакция «КП» - Якутия» представляет краткую подборку, о чем говорил кандидат в Ил Дарханы на пресс-подходе.

О ШАНСАХ НА ВЫБОРАХ

- Мы с действующим главой (Айсеном Николаевым. - Ред.) одногодки. Моложе и шустрее нас кандидатов нет. Поэтому думаю, что основная борьба будет между ним и, надеюсь, мной. Понятно, что традиционно у нас и коммунисты сильны. Но я думаю, что их время уже должно потихоньку отваливаться. Тем более сегодня население, голосуя за них, понимает, что никаких изменений не видит. Это очевидный факт. Поэтому будем стараться набрать максимальный результат, подобраться к отметке 20%.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПАРАХИН, А НЕ КТО-ТО ДРУГОЙ ОТ ЛДПР

- Высший совет партии в Москве предложил мою кандидатуру.

Я же всегда говорю, что нужна сменяемость. Но те люди, которых я готовил, - мы не можем их дернуть: [Илья] Гудошник стал мэром Нерюнгри, Перфильев - министр (министр экологии Евгений Перфильев. - Ред.), [Евгений] Рябченко - в ЦИКе. Это будет неправильно, если мы заставим их взять отпуск и идти кандидатом. Люди этого не поймут.

О ПАРТИИ И ВЛИЯНИИ СМЕРТИ ЖИРИНОВСКОГО НА НЕЕ

- При Владимире Вольфовиче в Якутии нас было порядка 1600 - 1800 человек. Да, многие ушли после его смерти, потому что без него уже не видят интереса в нахождении в партии. Но за последние полгода мы приняли около 1000 человек как минимум. По всей стране проходил прием граждан в память о Владимире Вольфовиче - всего около 360 тысяч человек приняли.

Перед этим провели ревизию в списках: убрали тех, кто переехал, умер и пр. И сейчас нас порядка 2300 членов партии. Нас стало больше, как и по всей стране. В действительности уходят единицы, а приходят десятки.

О ПОДДЕРЖКЕ СВО

- Каждый день мы помогаем СВО. Но никто не берет у нас интервью. А нам самим эта показуха не нужна - пытаться кого-то там заставить, чтобы про нас кто-то писал.

Вся Якутия собирает помощь. Но есть те, кто преподносит это все как от себя. Доезжают еще туда за бюджетные деньги в бизнес-классе. Показывают, рассказывают и говорят, что это они сделали. Но это же смешно. Помогает вся Якутия. Надо всю Якутию сегодня показывать.

ОБ ОБВИНЕНИЯХ В БАНКРОТСТВЕ

- Я не банкрот, иначе не сидел бы здесь с вами. Зайдите на мои предприятия, в автоцентры «Кармен» и посмотрите, как там все, такого контента нет даже на Дальнем Востоке. Филиалы не только в Якутске, но и в Нижнем Бестяхе, Жатае. Также я много поддерживаю районников и вообще много кого.

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

- Сегодня на выборах главы Якутии один саха и трое русских. Ну это кому рассказать? Мое мнение: вообще не надо эти выборы делать. Есть президент страны, за которого проголосовало население. Он может поставить того человека, которого видит. Не справляется - убрать. А из-за того, что этого нет, человек не справляется - население недовольно, а он не может убрать. А так он мог бы поставить - убрать, поставить - убрать.

СПРАВКА КП

Гаврил Парахин родился 16 июля 1972 года. Свой трудовой путь начал гардеробщиком средней школы № 27 в Якутске. Предприниматель, был депутатом Госдумы и Госсобрания Ил Тумэн.

Всего ЦИК Якутии официально зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы республики: Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), начальник отдела в ЛОРП Игорь Борисов («Коммунисты России») и действующий руководитель региона Айсен Николаев.