Из-за перекрытия улиц в День города в субботу в Якутске изменятся маршруты автобусов

Схема маршрута автобуса №17 до 20:00. Фото: мэрия Якутска

В субботу, 9 сентября, в Якутске в связи с празднованием Дня города будут закрыты для движения транспорта некоторые улицы, предупреждает мэрия.

Так, с 9:00 до 23:59 перекроют набережную Романа Дмитриева от Хабарова до улицы 202 микрорайон.

Как будут ездить автобусы — смотрите на схемах.

Схема маршрута автобуса №3 до 20:00. Фото: мэрия Якутска

Также на время салюта с 20:00 до 23:59 перекроют сразу несколько улиц:

- Хабарова от Чиряева до Богатырева;

- Богдана Чижика от Богатырева до Федора Попова;

- Бестужева-Марлинского от Богдана Чижика до Федора Попова;

- Богатырева от Хабарова до Губина;

- набережная Романа Дмитриева от Хабарова до улицы 202 микрорайон.

Схема маршрута автобуса №3 после 20:00. Фото: мэрия Якутска

Схема маршрута автобуса №17 после 20:00. Фото: мэрия Якутска

Схема маршрута автобуса №35. Фото: мэрия Якутска

Схема маршрута автобуса №7. Фото: мэрия Якутска

Схема маршрута автобуса №111. Фото: мэрия Якутска

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

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