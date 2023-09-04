Программа празднования Дня города в Якутске в 2023 году

Праздничный фейерверк в День города пройдет 9 сентября на Площади Победы. Фото: мэрия Якутска

Публикуем программу наиболее интересных мероприятий в рамках празднования Дня города в Якутске в 2023 году.

5 сентября (вторник)

12.00 – 18:00

Молодежный фестиваль «Прорыв»

Место проведения: Квартал труда, ул. Труда, 1А

6 сентября (среда)

10.00

Фестиваль плова «Дружба народов»

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха,

ул. Лермонтова, 64/2

10:00

Оpen air по повышению физической активности для населения города Якутска: танцевальный спорт, танцевальный фитнес, фехтование, женский фитнес клуб «Svekir», Самбо, суставная гимнастика, дыхательная гимнастика.

Место проведения: площадь Орджоникидзе

8 сентября (пятница)

10.00-18.00

Ярмарка здоровья. Подробнее по ссылке.

Место проведения: Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, ул. Пояркова, 4

10.00-18.00

Выставка продажа местных товаропроизводителей

Место проведения: площадь Орджоникидзе

12.00-18.00

площадка «Якутск - молодой»

• «Сила поколения» - концертная программа от детских и молодежных движений, школ города Якутска и студенческих коллективов

• «Люблю тебя, Якутск» выставка-пленэр

• «В ритме города» мастер класс по современному танцу

• Мастер класс по сборке и разборке автомата

• Мастер класс по фотографированию

Место проведения: Парк Победы

15.00-19.00

Фестиваль ухи

Место проведения: Этнический развлекательный комплекс «Усадьба Атласовых», ул. Вилюйский тракт 6 километр, 6

16.00-17.00

«Парковка в парке» соревнование по брейку

Место проведения: Парк культуры и отдыха

16.00

«Здравствуй, Якутск!» праздничная программа заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Саины, с участием хора трудовых коллективов

17.00-19.00

«Танцевальный марафон» мастер классы от ведущих тренеров и инструкторов города Якутска

Место проведения: площадь Орджоникидзе

9 сентября (суббота)

10.00-23.00

площадка «Якутск - праздничный»

– «Вкусноград» фестиваль еды;

– Ярмарка-продажа предприятий торговли и общественного питания;

– «ЧИТАЙ-город» программа библиотек города Якутска;

– «Я рисую мой город!» рисунки на асфальте для детей;

– «Созвездие творчества» праздничная программа Детских школ искусств г.Якутска

– «Дьоллоох куорат Дьокуускай» праздничная программа вокальной студии Екатерины и Алексея Егоровых;

– «Танцевальный калейдоскоп» праздничная программа образцового детского танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии»;

– «Музыка и кино» праздничная программа духового оркестра «Lena River Brass» дирижер Иван Сивцев и солистов-артистов Симфонического хора Филармонии Якутии;

– «Тупса тур, тапталлаах куоратым!» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада»;

– «С праздником, Якутск!» праздничная программа Государственного театра эстрады РС(Я);

– «День города с Айар-радио» праздничная молодёжная программа;

– «Сахалыы Виктория Туймаада туонатын уруйдуур тойуга!» праздничная шоу – программа, посвященная 25-летию радиостанции «Виктория – Саха»;

– «Якутск – сердце Туймаады!» театрализованный концерт;

– «С днем рождения, любимый город!» - праздничный фейерверк.

Место проведения: площадь Победы

13.00-19.00

площадка «Якутск – исторический»

– «Старинный Якутск» интерактивная выставка коллекционеров;

– «Забытый старый Якутск» квест - экскурсия для детей по Старому городу;

– «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» концерт казачьей песни;

– «С праздником, родной город!» концерт самодеятельных коллективов города Якутска.

Место проведения: Старый город

10.00-20.00

площадка «Якутск – город будущего»

– «Улыбка и смех - это для всех!» программа аниматоров;

– Спектакль на открытом воздухе от студии Андрея Адамова;

– Праздничный концерт вокальной студии «Дьиэрэй»;

– «Парковка в Парке» брейкданс соревнования;

– «Food Court Live» молодежный концерт;

– «Библиопарк» программа для детей;

– «Мой Якутск» интеллектуальная игра.

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

13.00-18.00

Осуохай Дружбы

Место проведения: площадь Дружбы

15.00-20.00

площадка «Якутск - активный»

– «КЕТУУ» - фестиваль живой музыки;

– Ярмарка местных товаропроизводителей и предприятий общественного питания;

– Брендзона ООО «2 ГИС»;

– Выставка, мастер классы, игровая программа для детей от Библиотек города Якутска;

– Мастер класс по программированию и цифровому рисованию от IT-школа «Алтан»;

– Фотозоны, аквагрим.

Место проведения: площадь Орджоникидзе

С мероприятиями в округах вы можете ознакомиться по ссылке.

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