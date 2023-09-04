Программа празднования Дня города в Якутске в 2023 году

Праздничный фейерверк в День города пройдет 9 сентября на Площади Победы. Фото: мэрия Якутска
Публикуем программу наиболее интересных мероприятий в рамках празднования Дня города в Якутске в 2023 году.
12.00 – 18:00
Молодежный фестиваль «Прорыв»
Место проведения: Квартал труда, ул. Труда, 1А
10.00
Фестиваль плова «Дружба народов»
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха,
ул. Лермонтова, 64/2
10:00
Оpen air по повышению физической активности для населения города Якутска: танцевальный спорт, танцевальный фитнес, фехтование, женский фитнес клуб «Svekir», Самбо, суставная гимнастика, дыхательная гимнастика.
Место проведения: площадь Орджоникидзе
10.00-18.00
Ярмарка здоровья. Подробнее по ссылке.
Место проведения: Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, ул. Пояркова, 4
10.00-18.00
Выставка продажа местных товаропроизводителей
Место проведения: площадь Орджоникидзе
12.00-18.00
площадка «Якутск - молодой»
• «Сила поколения» - концертная программа от детских и молодежных движений, школ города Якутска и студенческих коллективов
• «Люблю тебя, Якутск» выставка-пленэр
• «В ритме города» мастер класс по современному танцу
• Мастер класс по сборке и разборке автомата
• Мастер класс по фотографированию
Место проведения: Парк Победы
15.00-19.00
Фестиваль ухи
Место проведения: Этнический развлекательный комплекс «Усадьба Атласовых», ул. Вилюйский тракт 6 километр, 6
16.00-17.00
«Парковка в парке» соревнование по брейку
Место проведения: Парк культуры и отдыха
16.00
«Здравствуй, Якутск!» праздничная программа заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Саины, с участием хора трудовых коллективов
17.00-19.00
«Танцевальный марафон» мастер классы от ведущих тренеров и инструкторов города Якутска
Место проведения: площадь Орджоникидзе
10.00-23.00
площадка «Якутск - праздничный»
– «Вкусноград» фестиваль еды;
– Ярмарка-продажа предприятий торговли и общественного питания;
– «ЧИТАЙ-город» программа библиотек города Якутска;
– «Я рисую мой город!» рисунки на асфальте для детей;
– «Созвездие творчества» праздничная программа Детских школ искусств г.Якутска
– «Дьоллоох куорат Дьокуускай» праздничная программа вокальной студии Екатерины и Алексея Егоровых;
– «Танцевальный калейдоскоп» праздничная программа образцового детского танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии»;
– «Музыка и кино» праздничная программа духового оркестра «Lena River Brass» дирижер Иван Сивцев и солистов-артистов Симфонического хора Филармонии Якутии;
– «Тупса тур, тапталлаах куоратым!» праздничная программа Государственного вокального ансамбля «Туймаада»;
– «С праздником, Якутск!» праздничная программа Государственного театра эстрады РС(Я);
– «День города с Айар-радио» праздничная молодёжная программа;
– «Сахалыы Виктория Туймаада туонатын уруйдуур тойуга!» праздничная шоу – программа, посвященная 25-летию радиостанции «Виктория – Саха»;
– «Якутск – сердце Туймаады!» театрализованный концерт;
– «С днем рождения, любимый город!» - праздничный фейерверк.
Место проведения: площадь Победы
13.00-19.00
площадка «Якутск – исторический»
– «Старинный Якутск» интерактивная выставка коллекционеров;
– «Забытый старый Якутск» квест - экскурсия для детей по Старому городу;
– «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» концерт казачьей песни;
– «С праздником, родной город!» концерт самодеятельных коллективов города Якутска.
Место проведения: Старый город
10.00-20.00
площадка «Якутск – город будущего»
– «Улыбка и смех - это для всех!» программа аниматоров;
– Спектакль на открытом воздухе от студии Андрея Адамова;
– Праздничный концерт вокальной студии «Дьиэрэй»;
– «Парковка в Парке» брейкданс соревнования;
– «Food Court Live» молодежный концерт;
– «Библиопарк» программа для детей;
– «Мой Якутск» интеллектуальная игра.
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
13.00-18.00
Осуохай Дружбы
Место проведения: площадь Дружбы
15.00-20.00
площадка «Якутск - активный»
– «КЕТУУ» - фестиваль живой музыки;
– Ярмарка местных товаропроизводителей и предприятий общественного питания;
– Брендзона ООО «2 ГИС»;
– Выставка, мастер классы, игровая программа для детей от Библиотек города Якутска;
– Мастер класс по программированию и цифровому рисованию от IT-школа «Алтан»;
– Фотозоны, аквагрим.
Место проведения: площадь Орджоникидзе
С мероприятиями в округах вы можете ознакомиться по ссылке.
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