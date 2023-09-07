В Якутии отменен режим ЧС в лесах регионального характера

Глава Якутии подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах. Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 6 сентября подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Напомним, режим ЧС, возникшей вследствие лесных пожаров, был введен в Якутии в начале июля. Тогда больше всего возгораний было зарегистрировано в Усть-Майском, Алданском и Оймяконском районах.

По состоянию на 6 сентября в Якутии действовало 18 лесных пожаров общей площадью 13,3 тысяч га. По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 823 пожара общей площадью 1 422 202,5 га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1613 пожаров на площади 7,6 млн га.

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