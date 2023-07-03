В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем телеграм-канале, что по итогам заседания КЧС по борьбе с лесными пожарами в республике введен режим чрезвычайной ситуации.

И дал ряд поручений. Вести постоянный мониторинг возникновения возгораний и там, где есть транспортная доступность, силами и добровольных дружин, и лесопожарных формирований в кратчайшие сроки их тушить. Усилить работу по привлечению местного населения. В Оймяконском и Алданском районах принять решение о введении режима ЧС на территории районов. Там, где есть угроза дальнейшего перехода пожаров в зону обслуживания, провести работы по тушению.

Напомним, по данным на утро 3 июля, в Якутии действуют 110 лесных пожаров и два ландшафтных. Больше всего возгораний зарегистрировали в Усть-Майском районе — 34, а также в Алданском — 19 и Оймяконском — 18.

Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара

- Если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня.

- Выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара.

- Бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле.

- Дышите через мокрый платок или смоченную одежду.

- Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112.

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту

Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей.

При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, или на больших открытых площадях, стадионах и т.д.

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