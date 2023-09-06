В Якутске во время празднования Дня города перекроют некоторые улицы

9 сентября будет ограничено движение по некоторым улицам Якутска. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

9 сентября с 9.00 до 23.59 во время празднования Дня города будет ограничено движение машин по набережной Романа Дмитриева на участке от перекрестка с улицей Хабарова до поворота на 202 микрорайон, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Кроме того, во время праздничного салюта с 20.00 до 23.59 9 сентября будет ограничено движение по следующим улицам:

— улица Хабарова на участке от перекрестка с улицей Чиряева до перекрестка с улицей Богатырева;

— улица Богдана Чижика на участке от улицы Богатырева до ул. Федора Попова;

— улица Бестужева-Марлинского на участке от улицы Богдана Чижика до улицы Федора Попова;

— улица Богатырева на участке от перекрестка с улицей Хабарова до перекрестка с улицей Губина;

— набережная Романа Дмитриева на участке от перекрестка с улицей Хабарова до поворота на 202 микрорайон.

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