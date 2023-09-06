Кратко, о чем говорил в своем докладе на встрече с Путиным глава Якутии

Глава Якутии рассказал о самых важных проектах Якутска и Якутии. Фото: скриншот трансляции

– Строительная готовность онкоцентра – 90%. Нужны еще 1,8 млрд из-за удорожания, чтобы ввести объект в этом году

– Стоимость Ленского моста 130 млрд без НДС. Из фед бюджета нужно еще 65 млрд, а также выделить Якутии кредит в 25 млрд

– Ремонт ВПП аэропорта Якутска на завершающей стадии, но сроки сдвинуты уже на полмесяца. Просим Росавиацию провести сертификацию в максимально короткие сроки

– Будем строить вторую очередь Якутской ГРЭС-2. Решаем вопросы по мусоропереработке

– В этом месяце начнется реконструкция площади Ленина и набережной в районе городского пляжа. Эти работы планируется завершить уже к Играм «Дети Азии» в следующем году

– Освещенность Якутска – 67%. Надо довести ее до 100%, но снизить потребление энергии почти вдвое

– В этом году в Якутске завершат расселение фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Но необходимо переселить ещё 1178 многоквартирных домов. В новый микрорайон «Звездный» переселено более 600 семей. На 17-м квартале будет расселено 219 домов. Но это только частичное решение проблемы. Нужны еще деньги

– В 2024 году мы готовы начать строительство нового комплекса Высшей школы музыки и закончить его в 2026 году

– По строительству многофункционального кинопавильона уже идут предпроектные работы. В 2026 году планируем его ввести

– Планируем реконструкцию международного терминала аэропорта Якутска, строительство двух гостиничных комплексов

– Нужно реставрировать здание Троицкого собора 1708 года постройки. Требуется 850 млн

– Хотим создать межвузовский кампус в Якутске и построить учебно-лабораторный корпус Мединститута СВФУ

– На завершение строительства Жатайской судоверфи не хватает еще миллиарда. Просим республике передать федеральный пакет акций, тогда обязуемся ввести объект в конце 2024 года

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