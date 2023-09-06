Какие поручения дал Владимир Путин по развитию Якутска

Бесконечно тянуть нельзя, заявил президент, говоря о строительстве Ленского моста. Фото: скриншот трансляции

Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции, на котором рассмотрел развитие дальневосточных городов – Якутска, Анадыря и Магадана

Кратко публикуем, какие прямые поручения глава государства дал по развитию Якутска и Якутии.

Нужно включить в план социально-экономического развития Якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лена:

– Об этом мы много говорим в последнее время, установить срок окончания работ, потому что бесконечно тянуть нельзя, мы знаем, что такое долгострой, и знаем, как меняются ценовые параметры при этом долгострое.

Нужно отремонтировать федеральную трассу «Колыма»:

– То, что нам сегодня показывали, эти картинки, да и то, что водители говорят о дорогах, – так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность.

Ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии:

– Определить конкретные сроки. Эти объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии, обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях.

Завершить расселение граждан из аварийного жилья в Якутске и Магадане к 2030 году, признанного таковым на 1 сентября текущего года

Завершить строительство Жатайской судоверфи

– В случае передачи федерального пакета акций предприятия в собственность региона на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи

Правительство должно взять на контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии

– Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Действительно, помню своё посещение этой Высшей школы, производит невероятное впечатление, когда смотришь, как это всё происходит в тех сложных климатических условиях, в которых эта школа функционирует.

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