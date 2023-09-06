Лег в детскую кровать в грязной одежде: вынесен приговор якутянину, убившему гостя

Хозяину не понравилось, что гость лег в грязной одежде в детскую кровать. Фото: прокуратура Якутии

Трагедия произошла в мае 2023 года в небольшом селе Чаппанда Нюрбинского района, сообщает прокуратура Якутии.

61-летний местный житель принимал у себя дома гостя 47 лет. Они распивали алкоголь. А потом гость решил прилечь отдохнуть. Для этого он выбрал детскую кровать.

Трагедия произошла в селе Чаппанда. Фото: прокуратура Якутии

Хозяину дома не понравилось, что тот завалился прямо в грязной одежде. И потребовал у него встать. Но тот проигнорировал его требование. И тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил гостя в грудь.

Все это увидела хозяйка. Она вызвала медиков, но к их приезду потерпевший уже скончался.

Хозяин дома ударил гостя несколько раз ножом в грудь. Фото: прокуратура Якутии

Убийцу судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутянин убил собутыльника за то, что тот лег в одежде на детскую кровать (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.