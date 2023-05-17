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НовостиПроисшествия17 мая 2023 1:39

Якутянин убил собутыльника за то, что тот лег в одежде на детскую кровать

Гость проигнорировал просьбы встать с кровати, и это привело в ярость хозяина
Михаил ГОРОХОВ
Фото: СУ СК РФ по Якутии

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Житель Нюрбинского района стал фигурантом дела об убийстве, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Трагедия произошла в селе Чаппанда. Дата не уточняется. 47-летний гость вместе с хозяином распивали алкоголь, пока потерпевший не лег в верхней одежде на детскую кровать. Хозяину это сильно не понравилось, он потребовал, чтобы тот встал, но его собутыльник это проигнорировал.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Терпение у мужчины закончилось быстро, он схватил нож и несколько раз вонзил его в грудь своему приятелю. Все это увидела хозяйка и сразу вызвала медиков. Но когда они приехали, то установили, что пострадавший уже скончался. Они и вызвали полицию.

Агрессора заключили под стражу и предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тот самый нож, которым убийца заколол свою жертву. Фото: СУ СК РФ по Якутии

Тот самый нож, которым убийца заколол свою жертву. Фото: СУ СК РФ по Якутии

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