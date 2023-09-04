Повар из Якутска попал на кастинг шоу «Битва шефов»

Кадр из шоу

37-летний повар из Якутска Александр Ерохин попал на кастинг шоу «Битва шефов», сообщило издание Ulus.Media.

Он принес на дегустацию главным шефам страны ризотто с чернилами каракатицы и белыми грибами, а также каре ягненка в шпинате. Если он пройдет кастинг, якутянин попадет в команду одного из шеф-поваров — Константина Ивлева или Рената Агзамова.

В ходе шоу Константин и Ренат будут передавать свое мастерство ученикам и в каждом раунде избавляться от самого слабого кулинара. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Это уже третий сезон кулинарного шоу.

Удастся ли повару из Якутска впечатлить шефов и остаться в проекте, станет известно сегодня, 4 сентября, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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