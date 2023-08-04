Выпавшая из окна дома на Богдана Чижика в Якутске девушка оказалась подростком

Фото: 2ГИС

В пятницу, 4 августа, в утренней сводке происшествий за прошедшие сутки прокуратура Якутии раскрыла некоторые детали гибели девушки, выпавшей из окна многоквартирного дома на Богдана Чижика в Якутске.

Как оказалось, погибшая — подросток 2009 г.р. Она упала из окна на шестом этаже.

Напомним, утром около 10 часов у дома №27/1 на Богдана Чижика нашли тело девушки.

Следком начал проверку.

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