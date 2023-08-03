В Якутске из окна жилого дома на улице Богдана Чижика выпала девушка

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске 3 августа около 10 часов утра из окна многоквартирного дома на улице Богдана Чижика, 27/1 выпала девушка, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту обнаружения тела девушки проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти.

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