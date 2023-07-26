От ожогов 90% участков тела скончался ребенок, пострадавший в пожаре в Якутске

В ожоговом центре РБ№2 в Якутске умер ребенок, пострадавший в пожаре в доме по улице Лермонтова. Фото: google.com

Днем в четверг, 25 июля, карета скорой помощи доставила 5-летнего ребенка в ожоговый центр Республиканской больницы №2 – Центр экстренной медпомощи, сообщает Министерство здравоохранения Якутии.

Напомним, пожар случился на балконе 15 этажа в доме по улице Лермонтова.

В больнице у малыша диагностировали термический ожог (пламенем) 90% участка тела II-III степени. В тяжелом состоянии его сразу же госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными.

– На фоне проводимой интенсивной терапии, в связи с обширной площадью поражения кожных покровов и тяжелой термоингаляционной травмой 25 июля в 19:20 была констатирована биологическая смерть. Министерство здравоохранения Якутии выражает глубокие соболезнования родным и близким, – информирует пресс-служба ведомства.

Как уверена соседка, живущая рядом с квартирой, в которой случился пожар, ребенка можно было спасти. Она не раз жаловалась в ПДН и в полицию на его мать за пьянки и избиения детей. Читайте подробнее об этой истории со страшным концом по ссылке.

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