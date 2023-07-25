Глава Якутии: есть амбициозная задача сокращения бедности в два раза к 2030 году

Фото: Андрей СОРОКИН

Айсен Николаев заявил, что необходимо усилить внимание повышению качества жизни и доходов людей, сообщает пресс-служба главы и правительства.

– Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего, нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения.

Все новые цели и задачи социальной сферы будут включены в новый указ «О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии», который Айсен Николаев подпишет в ближайшее время.

Отмечается, что в 2022 году в сложных экономических условиях в республике приняты беспрецедентные меры по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. Бюджет направил на эти цели 8,8 миллиарда рублей.

Также с 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, также повышена заработная плата более 24 тысяч квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты.

С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.

– Правительство республики примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение заработной платы прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста минимальной гарантии по оплате труда.

Что касается работы с безработными гражданами, акцент будет сделан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

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