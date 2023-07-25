Соцработников Якутии могут включить в программу «Дальневосточная ипотека»

Фото: Андрей СОРОКИН

Во время стратегической сессии работников социальной сферы республики Айсену Николаеву поступило предложение о включении в программу «Дальневосточная ипотека» социальных работников. В настоящий момент такая льгота предоставлена педагогам и медикам.

– Полностью поддерживаю, что в программу «Дальневосточная ипотека» надо включить и работников социальных организаций, – сказал он.

По поручению главы республики минтруд Якутии подготовит обращение в правительство РФ о включении в программу «Дальневосточная ипотека» работников социальных организаций.

Также Николаев озвучит это предложение в рамках работы по дальневосточной ипотеке, которая ведётся под руководством полпреда ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» льготной ипотеки под 2% годовых реализуется с 2019 года. В 2022 году благодаря этому в Якутии улучшили жилищные условия более пяти тысяч человек, это в два раза больше, чем в 2021 году.

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