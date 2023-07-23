Археологи нашли серебряную монету эпохи Николая I в Якутске

Фото предоставлено Арктическим научно-исследовательским центром

В Якутске на месте снесенной городской бани по улице Чернышевского продолжаются археологические раскопки. Стало известно о первой ценной находке.

Здесь предположительно находится культурный слой ХVII–ХХ веков, а еще неподалеку отсюда располагался первый острог долины Туймаада.

Руководитель Арктического научно-исследовательского центра Юрий Шипицын сообщил газете «Якутск вечерний» о первой ценной находке.

— Вчера нашли серебряную монетку эпохи Николая I, но вот как это афишировать? Одно дело — копать в тайге, другое — в центре Якутска. Ты буквально на арене цирка копошишься, беспрестанно за тобою с балконов следят сотни глаз. И на ворота лезут любопытные, и за ворота, — отметил он.

Напомним, после завершения раскопок здесь начнется строительство 12-этажного гостиничного комплекса под национальным брендом Cosmos.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске начинается подготовка к строительству отеля Cosmos

На улице Чернышевского проведут инженерные изыскания (подробнее)