Суд вернул дело бывшего ректора АГАТУ прокурору из-за нарушений

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Судья Якутского горсуда 21 июля вернул прокурору дело бывшего ректора АГАТУ Ивана Слепцова из-за нарушений при составлении обвинительного заключения.

Это следует из картотеки суда. Дело рассматривали с 20 февраля этого года и уже провели 10 судебных заседаний.

Также дела в отношении сообщников бывшего ректора Павла Афанасьева, Веры Борисовой, Станислава Федорова, Анны Черкашиной, также возвращены прокурору.

В чем обвиняется бывший ректор и другие должностные лица университета?

Уголовное дело в отношении Ивана Слепцова было заведено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Бывший ректор Арктического государственного агротехнологического университета был задержан 26 ноября 2020 года и помещен под стражу. 17 февраля 2021 года суд перевел Слепцова под домашний арест.

Иван Слепцов занимал должность ректора с 2016 года. С этого времени по версии следствия, Слепцов вместе с подчиненными незаконно восстанавливал в университете отчисленных за академические задолженности студентов. Причем об этом не знали и сами учащиеся – все восстановление было фиктивным, чтобы по «достижении» ими 4 курса снова отчислить этих воображаемых студентов.

Проворачивалась схема для того, чтобы отчитаться о выполнении госзадания и получить стимулирующие выплаты. С 2016 по 2020 годы Слепцов с подчиненными восстановил таким образом более 430 студентов. Отметим, что изначально СК обвинял Слепцова немного в другом – якобы университет получил финансирование в размере 250 миллионов рублей на 136 несуществующих студентов, а полученные деньги ректор потратил на другие цели.

Когда схема вскрылась, выяснилось, что ректор нанес ущерб федеральному и республиканскому бюджетам на 44,6 миллиона рублей. При этом Слепцов оставался депутатом Госсобрания Ил Тумэн и даже участвовал в его пленарных заседаниях. Сообщалось, что его членство в партии «Единая Россия» приостановлено.

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