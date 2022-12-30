В Якутии ректора АГАТУ Слепцова будут судить за подлог и злоупотребление полномочиями

Фото: СК Якутии

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по делу в отношении пяти сотрудников Арктического государственного агротехнологического университета. Одним из фигурантов дела проходит ректор учреждения Иван Слепцов – его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, Слепцов вместе с подчиненными незаконно восстанавливал в университете отчисленных за академические задолженности студентов. Причем об этом не знали и сами учащиеся – все восстановление было фиктивным, чтобы по «достижении» ими 4 курса снова отчислить этих воображаемых студентов.

Проворачивалась схема для того, чтобы отчитаться о выполнении госзадания и получить стимулирующие выплаты. С 2016 по 2020 годы Слепцов с подчиненными восстановил таким образом более 430 студентов. Отметим, что изначально СК обвинял Слепцова немного в другом – якобы университет получил финансирование в размере 250 миллионов рублей на 136 несуществующих студентов, а полученные деньги ректор потратил на другие цели.

Когда схема вскрылась, выяснилось, что ректор нанес ущерб федеральному и республиканскому бюджетам на 44,6 миллиона рублей. Ректора Слепцова после задержания поместили в изолятор, теперь же ему вместе с подчиненными предстоит предстать перед судом – прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

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