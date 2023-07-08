В Якутии на автодороге «Амга» введено ограничение для движения машин массой свыше 10 тонн

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

Управтодор республики ввел временное ограничение для движения автотранспортных средств массой свыше 10 тонн на автодороге «Амга» с 38 по 198 км, сообщает пресс-служба управления.

Временное ограничение установлено для сохранности автомобильных дорог и недопущения деформации дорожного полотна большегрузной техникой во время ремонта на переувлажненных участках региональной автодороги.

Ранее Минтранс республики поручил обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд от поселка Нижний Бестях до села Амга до 10 июля. Для ликвидации пучин выделены дополнительные финансовые средства.

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