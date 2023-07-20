В Госкомцен Якутии прокомментировали рост цен на бензин

Жители Якутии пожаловались на рост цен на заправках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Государственном комитете по ценовой политике Якутии разъяснили причину взлета стоимости бензина, который вызвал широкий общественный резонанс.

Цена на АИ-95 составила 68,07 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — 62,46 тыс. руб. за тонну, Ранее новый прайс комментировали ведущие топливные компании республики.

– Причина повышения розничных цен на бензин АИ-98, АИ-95, АИ-92 связана со значительным ростом их биржевой стоимости с начала года. На бирже цены на бензин растут регулярно. Например, в марте текущего года рост составлял 35,6%. Также 19 июля текущего года оптовая цена обновила исторические максимумы вновь – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что розничная цена на бензин состоит больше чем на 80% как раз из закупочной цены с учетом расходов на его доставку и уплату налогов. Предыдущий рост цен на бензин отмечен в апреле 2021 года.

В Госкомцен напомнили, что государственное регулирование конечной цены на бензин не осуществляется так как рынок является конкурентным.

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