Что происходит с ценами на бензин в Якутии

Фото: Туймаада-Нефть

В Якутии один за другим компании начали повышать цены на топливо на АЗС.

Сначала стоимость бензина заметили у компании «Сибойл», затем выросла стоимость на заправках у «Туймаада-Нефть» и «Саханефтегазсбыт». Разбираемся в ситуации.

Как выросли цены

В среднем стоимость бензина выросла от трех до пяти рублей.

Например, у «Сибойл» цена на АИ-95 увеличилась до 62,2 рубля.

«Туймаада-Нефть» повысила бензин той же марки на пять рублей – с 57,70 рублей до 62,70.

Стоимость АИ-95 от «Саханефтегазсбыт» также повысилась до 62,5 рублей.

Почему выросли цены

Как сообщили ЯСИА в «Туймаада-Нефть», это вынужденная мера, связанная с повышением стоимости топлива на оптовом рынке Санкт-Петербургской биржи, которое началось ещё с конца апреля.

– К сожалению, это вынужденная мера. Пока мы фиксируем то, что повышение цен не остановилось. Если сейчас подняли стоимость только бензина, то через определённое время этот процесс может подойти и к дизельному топливу, — сказал заместитель генерального директора по коммерческой работе «Туймаада-Нефть» Андрей Васильев.

Как редакции «КП - Якутия» сообщил заместитель председателя Госкомцена Якутии Николай Бочков, государство не регулирует цены на бензин, они складываются в результате биржевых торгов и рыночных отношений.

– По сравнению с ценами на начало года очень сильно на бирже выросли цены на бензин марок АИ-92 и 95. Рост произошел до 50%. Мы сами ждем от них пресс-релиза, чтобы понимать, насколько все выросло.

«Биржевая стоимость бензина на торгах вновь обновила исторические максимумы»

Уже после публикации материала, главный инженер АО «Саханефтегазсбыт» Александр Нифонтов прокомментировал повышение.

– 19 июля биржевая стоимость бензина на торгах вновь обновила исторические максимумы. Так, стоимость бензина АИ-92 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи превысила 62 000 рублей за тонну, цена на АИ-95 выросла до 69 000 рублей за тонну.

Как показывает сравнительный анализ, с начала 2023 года, цены на автобензин выросли на АИ- 92 – на 63%, на АИ- 95 – 58%, на АИ -98 – 48%.

По словам Нифонтова, компания с 20 июля установила цены с предельно низкими и одинаковыми индексами как для центральных, так и для арктических районов.

– Таким образом, повышение цен составляет на АИ-92 — 6%, АИ-95 –8%, АИ-98 –10%. При этом розничная цена дизельного топлива во всех ценовых зонах не изменилась.

Он напомнил, что в последний раз розничные цены на АИ-95 и АИ-92 на АЗС «Саханефтегазсбыт» повысились более двух лет назад, в 2021 году.

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